Giovanna Ewbank compartilha momento especial do caçula na fazenda

Giovanna Ewbank mostra seu caçula andando a cavalo junto ao pai Giovanna Ewbank mostra seu caçula andando a cavalo junto ao pai (Bebê Mamãe)

A atriz Giovanna Ewbank mostrou um belo registro de seu caçula andando a cavalo junto do pai na fazenda. A famosa é casada com o ator Bruno Gagliasso, e juntos eles são pais de três herdeiros. A primogênita Títi, de 11 anos, o filho do meio Bless, de nove anos e o caçulinha da família, o pequeno Zyan, carinhosamente apelidado de Baby Zyan, de três aninhos de vida.

