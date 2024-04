Giovanna Ewbank encanta ao exibir seu filho com Bruno Gagliasso

Giovanna Ewbank exibe seu filho do meio com Bruno Gagliasso e chama a atenção Giovanna Ewbank exibe seu filho do meio com Bruno Gagliasso e chama a atenção (Bebê Mamãe)

A atriz Giovanna Ewbank encantou os fãs ao mostrar um belo clique de seu filho do meio, o garotinho Bless, de nove anos. A famosa é casada com o ator Bruno Gagliasso. Além de Bless, o casal é pai de Títi, de 11 anos e do caçula da família, o pequeno Zyan, carinhosamente apelidado de Baby Zyan, de três aninhos de vida.

