Giovanna Ewbank toma decisão sobre socialite que ofendeu Títi

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank expõe decisão sobre socialite que ofendeu Títi

Os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso celebraram uma importante vitória, nesta semana. Ocorre que os artistas ganharam uma causa em prol de sua filha mais velha. O casal é pai orgulhoso de três crianças. A mais velha do trio é conhecida como Títi e está com 10 anos. O filho do meio é o Bless de nove anos. Enquanto o caçula Zyan tem apenas três aninhos de idade.

Descubra como Giovanna Ewbank tomou uma decisão importante sobre a socialite que ofendeu Títi. Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Bebê Mamãe.

Giovanna Ewbank exibe decisão sobre socialite que ofendeu Títi

