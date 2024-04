Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini juntos em ensaio fotográfico com a filha A atriz Grazi Massafera surgiu junto com sua filha com o ator Cauã Reymond, a menina Sofia de 11 anos, e com o ator Reynaldo Gianecchini...

Filha de Grazi Massafera surgiu com Reynaldo Gianecchini

A atriz Grazi Massafera surgiu junto com sua filha com o ator Cauã Reymond, a menina Sofia de 11 anos, e com o ator Reynaldo Gianecchini. Grazi e Reynaldo estavam realizando a divulgação do novo filme no qual são os personagens principais, chamado “Uma Família Feliz”.

