Grazi Massafera mostra quarto dos sonhos de sua filha com Cauã Reymond na mansão e impressiona

Alto contraste

A+

A-

Grazi Massafera mostra quarto dos sonhos de sua filha com Cauã Reymond na mansão e impressiona Grazi Massafera mostra quarto dos sonhos de sua filha com Cauã Reymond na mansão e impressiona (Bebê Mamãe)

A atriz Grazi Massafera mostrou um registro do quarto de sua filha com o ator Cauã Reymondna mansão. Os dois são pais orgulhosos de uma única menina. Sofia tem 11 anos e é a única herdeira do ex-casal. Os famosos se separaram em 2013, mas prezam por uma boa convivência para a criação da herdeira. Desde o fim da união, eles optaram pela guarda compartilhada da criança.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Grazi mostra o quarto de sua filha com Cauã Reymond na mansão

• Filhos de Paulo Gustavo posam após mudança de país e avó fala

• Filha de Glória Maria vende roupas um ano após adeus a sua mãe

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.