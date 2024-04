Grazi Massafera surpreende ao mostrar coleção de brinquedos da filha com Cauã

Grazi Massafera mostra a coleção de brinquedos e pelúcias da filha com Cauã Grazi Massafera mostra a coleção de brinquedos e pelúcias da filha com Cauã (Bebê Mamãe)

A atriz Grazi Massafera surpreendeu ao mostrar a filha junto com parte de sua coleção de brinquedos. A artista é mãe de uma menina de 11 anos. Por enquanto, Sofia é sua única herdeira. Ela nasceu do antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond. Embora separados, os famosos se reencontram em ocasiões especiais na vida da primogênita.

