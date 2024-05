Gusttavo Lima exibe seu filho em carro de luxo de 7 milhões de reais

Alto contraste

Gusttavo Lima mostrou seu filho com Andressa Suita em carro bem luxuoso

O cantor Gusttavo Lima impressionou ao mostrar o seu primogênito Gabriel, seis anos, no seu luxuosíssimo carro de sete milhões de reais! O filho de Gusttavo com sua esposa, a modelo Andressa Suita, apareceu sorridente no banco de trás do veículo.

