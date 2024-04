Gusttavo Lima mostra filhos se divertindo em brinquedo gigante nos EUA

Alto contraste

Filhos Gusttavo Lima surgem se divertindo em brinquedo gigante nos EUA e encantamn

Os filhos do sertanejo Gusttavo Lima surgiram em um registro se divertindo em uma cama elástica na mansão dos EUA. Os garotinhos, Samuel e Gabriel, de cinco e seis anos, tem as idades bem próximas e muitas vezes são confundidos com gêmeos. Eles são frutos do casamento do artista com a influenciadora Andressa Suita.

