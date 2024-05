Hulk exibe esposa grávida e família critica: polêmica à vista Reprodução Instagram O jogador Hulk e sua esposa Camila Ângelo estão tendo que lidar com novas críticas sobre seu relacionamento e...

Hulk foi criticado pela família de sua esposa

O jogador Hulk e sua esposa Camila Ângelo estão tendo que lidar com novas críticas sobre seu relacionamento e desta vez são da própria família dela. Camila é sobrinha da ex-mulher do jogador, Iran Ângelo, com quem ele ficou casado por 12 anos.

