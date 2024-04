Igor Rickli e Aline mostram os filhos adotivos em seu 1º dia de aula

Alto contraste

Igor Rickli e Aline Wirley mostraram os filhos em seu 1º dia de aula e encantaram Igor Rickli e Aline Wirley mostraram os filhos em seu 1º dia de aula e encantaram (Bebê Mamãe)

O ator Igor Rickli e sua esposa, a cantora Aline Wirley, viveram hoje (05) um dia muito especial ao lado dos filhotes. O casal é pai orgulhoso de três crianças. Os famosos costumam usar as redes sociais para compartilhar as novidades em suas vidas profissionais, bem como os bons momentos com a família.

