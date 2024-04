Isis Valverde compartilha momento especial com filho e noivo

Alto contraste

Isis Valverde posa com o filho e o noivo, ex-marido de Wanessa Camargo, e faz declaração Isis Valverde posa com o filho e o noivo, ex-marido de Wanessa Camargo, e faz declaração (Bebê Mamãe)

A atriz Isis Valverde dividiu um momento especial ao lado do filho e do noivo. A famosa está em um relacionamento com o empresário Marcus Buaiz. Ele é conhecido por ter sido ex-marido da cantora Wanessa Camargo. Os dois ficaram casados por cerca de 15 anos e se separaram em maio 2022. O divórcio repentino pegou os fãs de surpresa, já que ambos não davam indícios de que as coisas não iam bem.

