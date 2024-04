Isis Valverde revela se vai ter um filho com ex de Wanessa - Bebê Mamãe

Alto contraste

A+

A-

Isis Valverde fala sobre ter filhos com ex de Wanessa Isis Valverde fala sobre ter filhos com ex de Wanessa (Bebê Mamãe)

A atriz Isis Valverde contou seus planos em relação ao noivado com o empresário Marcus Buaiz. Eles iniciaram o namoro há cerca de um ano, quando foram flagrados em um jantar romântico em Paris, na França. Após alguns meses no anonimato, Isis e Marcus oficializaram o relacionamento no dia dos namorados, em junho. No fim do ano passado, eles ficaram noivos. Na ocasião, a atriz postou uma foto abraçada ao amado, ostentando a aliança do compromisso e declarou: “Encontros, abraços, elaborações, lembranças, sonhos, lágrimas, gargalhas. Ah!!!! E o mar! E você!”.

Descubra o que Isis Valverde revelou sobre seus planos de ter filhos com o ex de Wanessa. Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia mais em Bebê Mamãe

• Isis Valverde revela se vai ter um filho com ex de Wanessa

• Mãe de Isabella Nardoni posa grávida e faz revelação do adeus

• Grazi Massafera posa com a filha e com bebê na sua mansão

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.