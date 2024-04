Isis Valverde: Revelações sobre maternidade e casamento

Alto contraste

Isis Valverde surge com filho e detalhes da festa de casamento com Marcus Buaiz são revelados

A atriz Isis Valverde surgiu com o filho em uma festa e surpreendeu ao revelar detalhes de outro grande evento que está por vir. A famosa é mãe de um garotinho Seu primogênito e por enquanto, único herdeiro se chama Rael. Ele está com cinco anos de idade e nasceu do antigo relacionamento da mãe com o empresário André Resende.

