Isis Valverde surpreende ao exibir novo visual ao lado do filho A atriz Isis Valverde revelou o seu novo visual com o cabelo bem curtinho. Após cortar os cabelos na altura do pescoço, ela surgiu...

Isis Valverde mostrou novo visual junto do filho

A atriz Isis Valverde revelou o seu novo visual com o cabelo bem curtinho. Após cortar os cabelos na altura do pescoço, ela surgiu junto com seu filho Rael, cinco anos, fruto do casamento com o ex-marido André Resende.

