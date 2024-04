Alto contraste

Ivete revelou viagem com Marcelo Sangalo Ivete revelou viagem com Marcelo Sangalo (Bebê Mamãe)

A cantora Ivete Sangalo revelou que curtiu as férias ao lado do filho Marcelo Sangalo, 15 anos, e de uma forma muito especial. Veveta viajou com Marcelinho para os Estados Unidos para esquiar na neve.

