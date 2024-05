bebê mamãe |Do R7

Iza e seu namorado encantam ao posarem com recém-nascida Reprodução Instagram A cantora Iza e seu namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, encantaram ao surgirem com uma fofíssima recém-...

Alto contraste

A+

A-

Iza e seu namorado surgiram com fofa recém-nascida

A cantora Iza e seu namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, encantaram ao surgirem com uma fofíssima recém-nascida. Mas calma, ainda não se trata da bebê do casal. A filha deles, a menina Nala, ainda segue no forninho de sua mamãe.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Iza e o namorado posam com recém-nascida e se declaram

• Filha caçula de Eliana surge como modelo: “muita fofura”

• Ivete Sangalo posa com filha na sua festa de 52 anos em Juazeiro



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.