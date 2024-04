Alto contraste

A+

A-

Joaquim Lopes posa com as filhas e fala de distância Joaquim Lopes posa com as filhas e fala de distância (Bebê Mamãe)

O ator Joaquim Lopes desabafou ao falar da distância das duas filhas gêmeas. Ele é pai das garotinhas Pietra e Sophia, de dois anos. As meninas são frutos do relacionamento do artista com a cantora e compositora Marcella Fogaça.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Joaquim Lopes posa com suas gêmeas e desabafa: “saudade”

• Virgínia Fonseca posa com filha e visita escolinha dela pela 1ª vez

• Mano Walter mostra os filhos e sala de jogos da mansão dos EUA

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.