Joaquim Lopes encanta dançando com suas gêmeas na aula de balé

Alto contraste

A+

A-

Joaquim Lopes dança com as filhas na aula de ballet e encanta

O ator Joaquim Lopes usou suas redes sociais para comprovar aquela máxima de que não basta ser pai, tem que participar! Acontece que o famoso provou que é um pé de valsa e surgiu com as filhas em uma aula de ballet. Ele é pai orgulhoso de duas meninas. As pequenas se chamam Sophia e Pietra e completaram três anos. Elas são frutos do casamento com a cantora Marcella Fogaça.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Joaquim Lopes dança com suas gêmeas idênticas na aula de balé

• Rafaella Justus exibe detalhes da festa de 15 anos com Tici e Ana

• Bebê de Zé Vaqueiro vai pra casa após 9 meses internado! Veja:



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.