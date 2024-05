Joaquim Lopes: o equilíbrio entre trabalho e família

Alto contraste

Joaquim Lopes surge com suas gêmeas em reencontro

O ator Joaquim Lopes desabafou sobre como tem se dividido entre seu trabalho e sua família. Há alguns meses, ele tem viajado entre as cidades de Rio de Janeiro, onde mora com sua mulher e suas duas filhas, e São Paulo, onde está trabalhando. Na capital paulista, Joaquim estava em cartaz com o musical “Beetlejuice”, ao lado de Eduardo Sterblitch. Assim que encerrou a temporada em seu primeiro musical, o ator seguiu com outro projeto na cidade, seu próprio restaurante.

