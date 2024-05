José Loreto mostra sua filha encenando peça de teatro e surpreende O ator José Loreto celebrou o Dia do Trabalhador comemorado nessa quarta, 01 de maio com um belo registro de sua filha encenado uma...

José Loreto mostra sua filha encenando peça de teatro e surpreende

O ator José Loreto celebrou o Dia do Trabalhador comemorado nessa quarta, 01 de maio com um belo registro de sua filha encenado uma peça de teatro. O artista é pai de uma menina. A garotinha Bella, de seis anos. Ela é fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento.

