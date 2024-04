Juliano Cazarré compartilha momento emocionante do seu 6º filho conhecendo os irmãos

Juliano Cazarré mostrou seu filho recém-nascido conhecendo os outros irmãos Juliano Cazarré mostrou seu filho recém-nascido conhecendo os outros irmãos (Bebê Mamãe)

O ator Juliano Cazarré e a esposa Letícia revelaram o momento que seu filho recém-nascido, o pequeno Estevão, conheceu os seus outros irmãos. Letícia mostrou fotos do dia do nascimento de Estevão, o sexto filho do casal.

