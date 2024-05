bebê mamãe |Do R7

Juliano Cazarré e esposa mostram o filho caçula com o Papa Parte da família do ator Juliano Cazarré protagonizou um momento muito especial, na última semana. O artista e sua esposa, a jornalista...

Juliano Cazarré e esposa mostram o filho caçula com o Papa

Parte da família do ator Juliano Cazarré protagonizou um momento muito especial, na última semana. O artista e sua esposa, a jornalista e bióloga Leticia Cazarré, viajaram com o filho mais novo para a Europa. Eles foram visitar o Vaticano, na Itália, em um encontro com o Papa Francisco.

