Kaká celebra o primeiro aniversário da sua caçula com uma festa simples na mansão

O ex-jogador Kaká foi só festa neste feriado! Acontece que sua filha mais nova completou seu primeiro aninho de vida. O atleta é pai orgulhoso de quatro crianças, um menino e três meninas. Seus filhos mais velhos nasceram de seu antigo relacionamento. Ele foi casado com a digital influencer Carol Celico. Da união que durou cerca de 10 anos, eles foram pais de Luca e Isabella. O primogênito da família fez 15 anos e a menina tem 12 anos.

