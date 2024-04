Kate Middleton reaparece com William após polêmica: veja a foto!

Alto contraste

Kate Middleton surgiu junto do príncipe William Kate Middleton surgiu junto do príncipe William (Bebê Mamãe)

A princesa Kate Middleton reapareceu com o príncipe William um dia após uma foto sua em família ter dado o que falar. Kate surgiu dentro do carro com o príncipe William deixando o Castelo de Windsor na Inglaterra, região em que vivem. Eles estavam no banco de trás de um carro.

