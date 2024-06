bebê mamãe |Do R7

Kelly Key: Reflexões sobre família e divórcio

Kelly Key posou com os filhos e falou do divórcio

A cantora Kelly Key compartilhou uma linda foto junto com os três filhos, Suzanna, 23 anos, João Vitor, 19 anos, e Artur, sete anos, e também com seu marido, o empresário Mico Freitas. E ao surgir em família, a cantora fez uma grande reflexão sobre seu casamento. Ela refletiu sobre ter de decidir entre o divórcio ou uma grande mudança de vida, que no caso dela foi a mudança de país.

