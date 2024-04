Leandra Leal emociona ao posar com a filha e a mãe

Leandra Leal mostra sua filha e sua mãe e emociona

A atriz Leandra Leal fez uma bela homenagem as duas mulheres mais importantes de sua vida: sua mãe e sua filha. A artista é herdeira da também atriz Angela Leal. Atualmente, além dos trabalhos na atuação, Leandra cuida junto a sua mãe da administração do Teatro Rival, no Rio de Janeiro.

