Leandra Leal exibe barrigão ao lado de Camila Pitanga e Regina Casé

Leandra Leal surge com seu barrigão de 8 meses ao lado de Camila Pitanga e Regina Casé e encanta

Na reta final da gestação a atriz Leandra Leal, recebeu um carinho na barriga de duas grandes amigas, as atrizes Camila Pitanga e a veterana Regina Casé. A artista está esperando seu segundo filho. Ela já é mãe orgulhosa de uma menina. A garotinha Júlia, de nove anos de idade. Ela é fruto de seu antigo relacionamento com o produtor cultural Alê Youssef. A primeira experiência da atriz com a maternidade aconteceu por meio do processo de adoção. Júlia chegou à família quando tinha dois aninhos, em 2016.

