Leandra Leal revela viagem encantadora com a filha Reprodução Instagram A atriz Leandra Leal encantou ao posar junto com sua filha Júlia, nove anos, e mais um casal de amigos e o filho...

Alto contraste

A+

A-

Leandra Leal revelou viagem com a filha

A atriz Leandra Leal encantou ao posar junto com sua filha Júlia, nove anos, e mais um casal de amigos e o filho durante uma viagem. Leandra está grávida, ela está no sexto mês de gestação e espera um menino. O pequeno é fruto do atual casamento de Leandra com o fotógrafo Guilherme Burgos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Grávida, Leandra Leal posa com sua filha em viagem: “que lindas”

• Gabi Luthai e Teo Teló celebram 1 mês do bebê com festa simples

• Ex de Karina Bacchi faz desabafo, após 2 anos sem ver o filho dela



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.