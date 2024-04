Leandra Leal surpreende ao exibir sua gravidez no aniversário de Paolla Oliveira Reprodução Instagram A atriz Leandra Leal exibiu sua gestação de cinco meses. Ela está esperando um menino, mas ainda não decidiu...

Alto contraste

A+

A-

Leandra Leal surgiu grávida no aniversário de Paolla Oliveira

A atriz Leandra Leal exibiu sua gestação de cinco meses. Ela está esperando um menino, mas ainda não decidiu qual será o nome do bebê. O pequeno é fruto do seu casamento com Guilherme Burgos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.