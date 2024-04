Léo Santana surpreende ao mostrar a filha nos bastidores do show com Ivete Sangalo

Alto contraste

A+

A-

Léo Santana mostra a filha com Ivete Sangalo nos bastidores Léo Santana mostra a filha com Ivete Sangalo nos bastidores (Bebê Mamãe)

A filha do cantor Léo Santana roubou a cena em um dos shows do papai! O artista reuniu seus fãs na gravação de um novo projeto. Neste trabalho, chamado “Léo & Elas” ele recebeu grandes cantoras para dividir o palco. Entre elas, Iza, Simone Mendes, Ivete Sangalo e Ana Castela que gravaram seus feats ao lado do famoso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Léo Santana mostra a filha nos bastidores do show com Ivete

• Mãe de Isabella Nardoni reage a Jatobá e Alexandre livres: “abalo”

• Bárbara Evans mostra os bebês gêmeos, após exame de 12 horas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.