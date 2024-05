Leonardo surpreendeu a neta com presente! O cantor Leonardo está celebrando o aniversário de sua neta primogênita, a adolescente Maria Sophia. A adolescente está completando...

Leonardo surpreendeu a neta com presente

O cantor Leonardo está celebrando o aniversário de sua neta primogênita, a adolescente Maria Sophia. A adolescente está completando 13 anos e ela é filha do primogênito do cantor, o também cantor Pedro Leonardo com a esposa Thais.

