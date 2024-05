Letícia Colin mostra mudança de visual ao lado do filho Uri A atriz Letícia Colin surgiu com o filho e exibiu uma nova mudança em seu visual. Ela não costuma publicar muitas coisas em família...

Letícia Colin mostra mudança de visual, ao lado do filho Uri

A atriz Letícia Colin surgiu com o filho e exibiu uma nova mudança em seu visual. Ela não costuma publicar muitas coisas em família, mas vez por outra abre lindas exceções e mostra detalhes de sua vida pessoal. Especialmente, com seu primeiro e, por enquanto, único herdeiro. O garotinho se chama Uri e está com quatro anos de vida. O menino é fruto de seu relacionamento com o também ator Michel Melamed com quem ela é casada.

