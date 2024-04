Liz, filha de Lorena Improta e Léo Santana, surpreende ao surgir tocando guitarra

Alto contraste

A filha da dançarina Lorena Improta deixou os fãs encantados ao surgir em um lindo registro tocando uma guitarra. A garotinha Liz, de dois aninhos de vida é fruto do casamento da famosa com o cantor Léo Santana. A menina, por enquanto é a única herdeira deles. No entanto, os dois já manifestaram que logo mais querem promover sua filha a irmã mais velha.

