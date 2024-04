Lorena Improta compartilha momento especial com sua filha durante viagem

Alto contraste

A+

A-

Lorena Improta exibe sua filha durante viagem de férias com Léo Santana Lorena Improta exibe sua filha durante viagem de férias com Léo Santana (Bebê Mamãe)

A dançarina e influenciadora digital Lorena Improta está curtindo uma viagem romântica com seu marido, o cantor Léo Santana. O famoso casal percorreu uma verdadeira maratona em meio ao Carnaval, com muitas apresentações e eventos na época mais festejada do País.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Lorena Improta mostra sua filha durante viagem à África do Sul

• Edson Celulari mostra filha de dois anos e emociona em despedida

• Zilu anuncia a separação de Wanessa e Dado e critica o ator

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.