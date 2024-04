Lorena Improta compartilha momento especial levando sua filha para a escola pela primeira vez

Alto contraste

A dançarina Lorena Improta exibiu um momento muito especial na vida da filha. Acontece que a menina começou a estudar, neste ano. Liz, de dois anos, é fruto do relacionamento da famosa com o cantor Léo Santana com quem ela é casada. Por enquanto, a garotinha é a única herdeira deles. Mas, o casal já planeja um novo bebê para este ano.

