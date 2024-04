Lorena Improta e Simone surpreendem ao mostrar as filhas na piscina com Ivete

Alto contraste

A+

A-

Lorena Improta e Simone mostram as filhas na piscina com Ivete Lorena Improta e Simone mostram as filhas na piscina com Ivete (Bebê Mamãe)

A dançarina Lorena Improta e a cantora Simone Mendes conseguiram uma babá de luxo para ajudar com as filhas! Acontece que as artistas mostraram as pequenas na companhia de ninguém menos do que a cantora Ivete Sangalo que estava cuidando das garotinhas na piscina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Lorena Improta e Simone mostram as filhas na piscina com Ivete

• Ticiane Pinheiro responde críticas a Rafinha e desabafa

• Kaká exibe lembrancinha de luxo da festa de 1 ano da caçula

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.