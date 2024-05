Lorena Improta encanta ao mostrar encontro de Liz e Maria Alice A dançarina Lorena Improta revelou um fofíssimo encontro! Sua filha com o cantor Léo Santana, a menina Liz de dois anos, posou com...

Lorena Improta encantou ao mostrar o encontro de Liz e Maria Alice

A dançarina Lorena Improta revelou um fofíssimo encontro! Sua filha com o cantor Léo Santana, a menina Liz de dois anos, posou com Maria Alice, filha da influenciadora Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe. O encontro ocorreu em Goiânia no festão de aniversário de 3 anos dela.

