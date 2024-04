Lorena Improta mostra filha na preparação para bloco - Bebê Mamãe

Alto contraste

A dançarina Lorena Improta e seu marido, o cantor Léo Santana, já iniciaram a maratona de eventos dos quais participam nessa temporada de Carnaval. O cantor já está nas ruas de Salvador levando seu bloco para o carnaval que já começou na capital soteropolitano. A dançarina que é apaixonada pela data foi prestigiar a apresentação do marido junto a um grupo de amigos. Para isso, Lore se preparou para curtir o bloco de rua no meio da pipoca (ou seja, junto ao público, no meio da rua). Ela e seu grupo se fantasiaram de palhaços, com peruca, maquiagem, roupas, para entrar na brincadeira e não entregar a identidade em meio aos foliões.

