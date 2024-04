 Luana Piovani e Scooby celebram aniversário do filho após briga

Alto contraste

Luana Piovani celebra aniversário de seu filho com Pedro Scooby Luana Piovani celebra aniversário de seu filho com Pedro Scooby (Bebê Mamãe)

O filho mais velho da atriz Luana Piovani e do surfista Pedro Scooby está completando 12 anos de idade nesta terça-feira (26). A data marca uma mudança importante na vida do primogênito do ex-casal. Isso porque algum tempo atrás ficou decidido que Dom iria morar com o pai no Brasil, após completar 12 anos.

