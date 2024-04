Lucas Lima compartilha momento especial com filho Theo em viagem a Machu Picchu O músico Lucas Lima revelou um momento com seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo de nove anos, enquanto viaja pelo Machu Picchu...

Alto contraste

A+

A-

Lucas Lima teve momento com filho com Sandy em viagem

O músico Lucas Lima revelou um momento com seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo de nove anos, enquanto viaja pelo Machu Picchu no Peru. Ocorre que Lucas está viajando sozinho por esta que é uma das sete maravilhas do mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Lucas revela momento com filho com Sandy no Machu Picchu

• Rafaella Justus ganha quarto novo na fazenda do pai: “é perfeito”

• Filho de Gusttavo Lima celebram os 71 anos do avô na mansão



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.