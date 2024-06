Lucas Lima encanta ao mostrar filho com Sandy brincando no jardim O músico Lucas Lima mostrou seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo de nove anos, no jardim da sua casa nova. Lucas surgiu jogando...

Alto contraste

A+

A-

Lucas Lima encantou ao mostrar o filho com Sandy

O músico Lucas Lima mostrou seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo de nove anos, no jardim da sua casa nova. Lucas surgiu jogando vôlei junto com Theo no jardim da sua casa nova em Campinas, interior de São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Lucas mostra filho com Sandy brincando no jardim da casa nova

• Juliano Cazarré revela o quarto do 6º filho pronto: “um sonho”

• Bebê de Edson Celulari posa no closet gigante com a irmã: “lindas”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.