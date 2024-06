Lucas Lima mostra seu filho com Sandy e impressiona: “tá enorme” O músico Lucas Lima impressionou ao mostrar seu filho com a cantora Sandy. Eles são os pais do menino Theo, nove anos. Lucas mostrou...

Lucas Lima mostrou seu filho com a cantora Sandy e falou

O músico Lucas Lima impressionou ao mostrar seu filho com a cantora Sandy. Eles são os pais do menino Theo, nove anos. Lucas mostrou a foto do menino Theo em um quarto. O menino aparece diante da grande janela do quarto observando a vista da cidade.

