Lucas Lima posa com filho com Sandy e revela seu novo emprego

O músico Lucas Lima surgiu junto com seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo de nove anos, nos bastidores do musical em que ele é o personagem principal, o Once. Lucas já havia falado que Theo gosta muito do seu musical e que assistiu algumas vezes.

