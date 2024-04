Lucas Lima surge com novo amor após separação de Sandy! Veja no Bebê Mamãe

O músico Lucas Lima surgiu junto com o novo amor depois de ter se separado da cantora Sandy. Junto com a cantora, ele é pai do menino Theo, oito anos, e agora ao que tudo indica Lucas estaria com um novo amor.

