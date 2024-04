Lucas Lucco faz aparição com filho em meio a pausa na carreira

O cantor sertanejo Lucas Lucco faz uma emocionante aparição com seu único filho, mostrando que a pausa na carreira artística não o impediu de aproveitar momentos especiais em família. Desde o comunicado oficial em dezembro do ano passado, quando anunciou seu afastamento temporário para cuidar de sua saúde mental, Lucas Lucco tem se dedicado ao bem-estar e aos cuidados com seu filho.

Quer saber mais sobre a emocionante aparição de Lucas Lucco com seu filho? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe clicando aqui.

