Mãe alemã dá à luz no mar: experiência única e emocionante

A mãe Josy e os seus dois bebês que nasceram no mar A mãe Josy e os seus dois bebês que nasceram no mar (Bebê Mamãe)

A mãe alemã Josy Cornelius, 38 anos, revelou que deu à luz ao seu quinto filho no mar! E este nem foi o primeiro parto dela no oceano, na realidade foi o segundo. Isto porque seu quarto bebê também já havia nascido no mar.

