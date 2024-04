Mãe de Isabella Nardoni revela segredo sobre a filha

Alto contraste

A+

A-

Mãe de Isabella Nardoni respondeu sobre a filha Mãe de Isabella Nardoni respondeu sobre a filha (Bebê Mamãe)

A mãe da menina Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, fez uma revelação sobre o adeus a sua filha. E ela também revelou seus ensaios gestantes tanto da segunda como da terceira gravidez.

Descubra tudo sobre a emocionante história de Ana Carolina Oliveira e suas revelações no ensaio gestante da segunda e terceira gravidez. Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia mais em Bebê Mamãe

• Mãe de Isabella Nardoni posa grávida e faz revelação do adeus

• Grazi Massafera posa com a filha e com bebê na sua mansão

• Fabiana Justus mostra reação das filhas ao vê-la careca

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.