Mãe de Isabella Nardoni revela sonho do filho em emocionante foto de família

Alto contraste

A+

A-

Mãe de Isabella Nardoni falou de sonho do filho Mãe de Isabella Nardoni falou de sonho do filho (Bebê Mamãe)

A mãe da menina Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, posou junto com seus outros dois filhos e com o marido. Ela é casada com Vinícius Francomano e juntos eles são pais de Miguel, sete anos, e Maria Fernanda, quatro anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Mãe de Isabella Nardoni posa com 2 filhos e faz difícil revelação

• Duda Nagle posa com Zoe e Sabrina e a atual se declaram: “amor”

• Filhas de Glória Maria viajam com o pai pelos EUA: “finalmente”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.