Mãe de Paulo Gustavo se emociona ao ver netos vivendo em outro país

A mãe do humorista Paulo Gustavo, Dona Déa, falou ao ver os netinhos, os pequenos Romeu e Gael, quatro anos, morando na Austrália. O viúvo do humorista, o dermatologista Thales Bretas, revelou que está passando alguns meses na Austrália junto com seus filhos.

