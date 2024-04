 Maíra Cardi e Thiago posam nos EUA e falam de gravidez: “feliz”

Alto contraste

Thiago Nigro e Maíra Cardi falaram sobre o bebê do casal Thiago Nigro e Maíra Cardi falaram sobre o bebê do casal (Bebê Mamãe)

A coach e influenciadora Maíra Cardi posou em uma foto ao lado do marido e levantou suspeitas. O clique deixou todos acreditando em uma possível gravidez. A famosa é casada com o influenciador e empresário Thiago Nigro, que é conhecido pelo título que usa em seu canal de vídeos no YouTube, o Primo Rico. Eles se casaram em 2023. Publicamente, ambos já revelaram o desejo de aumentar a família.

